5 Aralık Cuma günü birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona giriyor. İşte sinemaseverlerin beklediği vizyona girecek yeni filmler...

İSTANBUL (İGFA) - Sinemaseverler bu hafta birbirinden farklı türlerdeki yeni filmlerle buluşuyor. Animasyondan komediye, dramdan korkuya kadar geniş bir yelpazede yapımların yer aldığı vizyon programı, izleyicilere farklı dünyaların kapılarını aralıyor.

5 ARALIK CUMA GÜNÜ VİZYONUNUN ÖNE ÇIKANLARI

Emma Tammi'nin yönettiği Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece 2 (Five Nights at Freddy's 2), serinin doğaüstü kâbusunu bir yıl sonrasına taşıyarak gerilimi artırıyor. Freddy Fazbear's Pizza'daki olayların ardından ortaya çıkan yeni tehdit, gizemin daha da derinleşmesine neden olurken hayatta kalmak her zamankinden zor hâle geliyor. Josh Hutcherson ve Elizabeth Lail'in yer aldığı film, korku-gerilim severlere karanlık bir devam hikâyesi sunuyor.

Çağan Irmak'ın yönettiği biyografi türünde yılın dikkat çeken yerli yapımlarından biri olan. Adile Naşit, Yeşilçam'ın efsane oyuncusunun hayatını farklı dönemleriyle birlikte beyazperdeye taşıyor. Meltem Kaptan'ın başrolde yer aldığı film, Naşit'in sahne ışıklarıyla özel hayatı arasındaki dengeyi, kayıplarını, neşesini ve izleyicilerle kurduğu sıcak bağı duygusal bir dille anlatıyor.

Shouta Goshozono'nun yönettiği Jujutsu Kaisen: Execution, Shibuya Hadisesi'nin sonuçlarıyla şekillenen karanlık ve yüksek tempolu bir anime aksiyon deneyimi sunuyor. Cadılar Bayramı gecesi Satoru Gojo'nun mühürlenmesiyle Shibuya kaosa sürüklenirken, hayatta kalan büyücüler insanlığı hedef alan İtlaf Oyunları'na katılmak zorunda kalır. Yuji Itadori'nin yolculuğu hiç olmadığı kadar tehlikeli bir hâl alır.

Xian Guan'ın yönettiği Neşeli Oyuncaklar (World Protecting Toys), kaybolan küçük bir kızı kurtarmak için dijital dünyanın tehlikeli koridorlarına adım atan oyuncakların dostluk ve cesaret dolu macerasını anlatıyor. Büyülü atmosferi ve eğlenceli anlatımıyla küçük izleyicilere hitap eden bir animasyon.

Rebecca Zlotowski'nin yönettiği Özel Hayat (A Private Life), tanınmış psikiyatrist Lilian Steiner'ın eski bir hastasının ölümünün ardındaki sır perdesini aralama çabasını merkezine alan bir suç-gizem draması. İlk bakışta intihar gibi görünen vakanın izini süren Lilian, merakla suçluluk duygusu arasında sıkışırken eski kocası Gabriel'le birlikte gerçeğe yaklaşır. Jodie Foster ve Daniel Auteuil güçlü performanslarıyla dikkat çekiyor.

Fatih Akın'ın yönettiği Amrum, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Kuzey Almanya'da yaşayan 12 yaşındaki Nanning'in gözünden bir aile ve büyüme hikâyesi anlatıyor. Babasının yokluğunda sorumlulukları üstlenen Nanning, adadaki herkesin hayatını değiştirecek bir haberle yüzleşir. Tarihî bir dönemi duygusal ve sade bir dille ele alan film, savaşın çocuklar üzerindeki etkisine odaklanıyor.