Bursa'da Nilüfer Belediyesi, yeni yılı Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak renkli bir festival ile karşılamaya hazırlanıyor. 19-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek 'Nilüfer Yeni Yıl Festivali'; konserlerden buz patenine, alışveriş stantlarından sokak lezzetlerine kadar zengin bir içerikle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Festival kapsamında kurulacak alışveriş stantlarından ziyaretçiler hediyelik eşyalar ve el emeği ürünleri inceleme fırsatı bulurken, sokak lezzetleri stantlarında ise farklı lezzetleri tadacak. Festival süresince düzenlenecek olan konserler ve DJ performansları, katılımcılara müzik dolu anlar yaşatacak.

Sokak gösterileri, buz pateni alanı ve sürpriz etkinliklerle renklenecek festivalde, her yaştan vatandaş yeni yıl coşkusunu birlikte yaşayacak.