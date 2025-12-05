Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şanlıdere Caddesi'nde yaşanan ulaşım sorunlarını çözmek için kapsamlı dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Kentsel dönüşüm kapsamında yeni bir ulaşım aksı olarak açılan cadde, konforlu ve hızlı bir trafik akışına uygun modern bir koridora dönüştürülüyor.

Cemal Gürsel ve İnönü Mahalleleri arasındaki bağlantıyı güçlendiren projede, yol genişletme ve altyapı yatırımları tamamlanırken, toplam 156 yapının kamulaştırma ve yıkım süreçleri de gerçekleştirildi.

Cephe yenilemeleriyle de 15 bin metrekarelik alanda mahalle dokusuna uygun, estetik bir görünüm sağlanıyor. Mural sanat çalışmalarıyla bölgenin kimliği güçlendiriliyor.

Proje sonunda Özdemir Bey Caddesi'nden giren sürücüler, Cengiz Topel Caddesi'ne kesintisiz ulaşım sağlayabilecek. Koridor boyunca oluşturulan 2x2 yol yapısı ve 4 sinyalize kavşak sayesinde trafik güvenliği ve akıcılığın artırılması hedefleniyor.

Aydınlatma, sokak sağlıklaştırma ve mahalle parkları gibi detaylarla Şanlıdere Caddesi hem ulaşım yolu hem de modern ve düzenli bir yaşam alanına dönüşecek.