Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde yürütülen 'Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri' projesi kapsamında düzenlenen 'Fikrim Gelecek: Gençler Arası Dijital Çözümler Hackathonu' sonuçlandı. Bursalı gençler, 'En Kapsayıcı Fikir Özel Ödülü'nün de sahibi oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Görükle Gençlik Merkezi bünyesinde hizmet veren Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) ekibi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde düzenlenen 'Fikrim Gelecek: Gençler Arası Dijital Çözümler Hackathonu'nda önemli bir başarı elde etti.

Bursa DİGEM üyelerinden Mehmet Yalaz ve Zübeyde İrem Morkoç, geliştirdikleri 'VerimGören' adlı proje ile 24 takım arasında Türkiye grup birincisi olurken, 'En Kapsayıcı Fikir Özel Ödülü'ne de layık görüldü.

Çiftçilerin tarımsal verimliliğini artırmak için geliştirilen 'VerimGören' projesi, ekilecek tarlanın toprak yapısını analiz ederek en uygun ürünü öneriyor ve üretim sürecindeki verim oranlarını hesaplayabiliyor. Böylece çiftçilerin doğru ürün seçmelerinin yanı sıra doğal kaynakları daha da verimli kullanlmalarını olanak sağlıyor.