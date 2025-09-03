Ankara Keçiören Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki okullarda kapsamlı bir temizlik ve çevre düzenleme çalışması başlattı.ANKARA (İGFA) - Öğrencilerin hijyenik, sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görebilmesi amacıyla başlatılan bu seferberlik hem velilerden hem de okul yöneticilerinden tam not aldı.

“HİJYEN ÖNCELİĞİMİZ”

Eğitim ortamlarının temizliğinin çocukların sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Evlatlarımızın sağlıklı koşullarda eğitim alması hem akademik başarılarını hem de motivasyonlarını doğrudan etkiliyor. Hijyeni önceleyerek okullarımızda yürüttüğümüz temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarı getirmesini diliyorum.” dedi.

HEM TEMİZLİK HEM ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILIYOR

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, ilk olarak okul bahçeleri süpürge personeli tarafından detaylı şekilde temizleniyor. Ardından tankerlerle tazyikli su kullanılarak okul bahçeleri özenle yıkanıyor. Öğrencilerin teneffüslerini keyifle geçireceği alanlar ve okul bahçelerindeki dinlenme noktaları daha ferah hale getiriliyor. Öte yandan okul bahçelerinde ve çevresinde de düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekiplerce sürdürülen çalışmalarda çim biçme, ağaç budama ve bitki dikimi yapılarak okullar daha estetik bir görünüme kavuşturuluyor.

VELİLER VE OKUL YÖNETİCİLERİNDEN TEŞEKKÜR

Okullarda yürütülen temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını beğeniyle karşılayan veliler ve okul idarecileri, “Çocuklarımızın temiz ve düzenli ortamlarda eğitim görmesini sağladığı için Belediye Başkanımıza ve Keçiören Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.