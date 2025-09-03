Adalet Bakanlığı'nca organize edilen ‘İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı' Ankara'da kapılarını açtı. 7 Eylül'e kadar açık kalacak fuara 112 İşyurdu Müdürlüğü katılım sağlıyor.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Tunç, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen İşyurdu Müdürlüğünün katılımıyla fuarın düzenlendiğini, İşyurdu Müdürlüklerinde tutuklu ve hükümlülere verilen eğitimlerle üretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini, aynı zamanda hükümlülere maddi destek verildiğini bildirdi.

"Hukuk devletinin temel amacı adaleti tecelli ettirmektir." ifadesini kullanan Bakan Tunç, ceza adaleti sisteminin toplumsal barışın sağlanması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan tekstilden gıdaya, mobilyadan hediyelik eşyaya, gümüşten metal işlerine, temizlikten kozmetiğe yüzlerce ürün vatandaşların beğenisine sunuldu.

Başkent Millet Bahçesi'ndeki fuar, 7 Eylül'e kadar açık olacak.