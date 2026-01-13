Tarım ve Orman Bakanlığı, yumurtacı tavukların korunmasına ilişkin asgari standartları yeniden düzenledi. Mevcut kafes sistemlerinin kullanımına 1 Ocak 2029 itibarıyla son verilecek.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğiyle, daha önce belirlenen bazı geçiş süreleri ve teknik kriterler güncellendi. Buna göre, mevcut düzenlemede yer alan ve 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olan süre sınırlaması yürürlükten kaldırıldı. Yapılan değişiklikle, yumurtacı tavukların barındırıldığı kafeslerde hayvan başına düşen alan artırıldı.

Söz konusu düzenlemeye göre, tavuk başına düşen minimum alan 550 santimetrekareden 400 santimetrekareye düşürüldü. Değişiklikle, hâlihazırda faaliyette olan işletmeler için net bir takvim belirlendi. Buna göre, yetiştirme şekli ve büyütme kafesleri, 6'ncı ve 7'nci maddelerde belirtilen koşullar çerçevesinde 1 Ocak 2029 tarihinden itibaren kullanılmayacak.