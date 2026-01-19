ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pistin, 77 metre yüksekliğindeki bu modern hava trafik kontrol kulesi ve tüm tamamlayıcı tesislerin milletin hizmetine sunulduğunu söyledi. Esenboğa Havalimanı'nı yenilikçi bir vizyonla geliştirme çalışmalarına başladıklarını ve 2 etaptan oluşan projenin 1. etap işlerini tamamladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, havacılıktaki başarı grafiğini daha da yukarılara çekeceklerini kaydetti.

Hem Esenboğa Havalimanına, hem de Ankara'ya önemli bir değer katacak bu yatırımlarda emeği geçen Ulaştırma Bakanlığı'na yatırımcı şirketimize, yüklenici firmalarımıza, işçisinden mimar ve mühendisine şahsı ve milletim adına yürekten teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İki etaptan oluşan ve ilk etabını başarıyla nihayete erdirdiğimiz bu projeyle uçuş ve yolcu trafiği başta olmak üzere havacılıktaki başarı grafiğimizi inşallah daha da yukarılara çekeceğiz' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetin 23 yıllık hizmet süresindeki kararlılığına vurgu yaparak, Türkiye'nin küresel ölçekteki konumunun güçlendiğini ifade etti.

Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde yer aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu avantajlı konumun sunduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak, en etkili şekilde değerlendirmek için son 23 yılda büyük yatırımlar yaptık. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri yaptık' dedi.

2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı, 2024'te hizmete aldığımız Çukurova Uluslararası Havalimanı ile bugün 58'e çıkardık. İnşası devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla birlikte bu sayı yakın zamanda 60'a yükseleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,'Nereden nereye... Aynı dönemde hava ulaştırma anlaşması yaptığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e taşıyarak Türkiye'yi dünyada en fazla hava ulaşım anlaşması bulunan ülke haline getirdik. Önümüzdeki dönemde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü üyesi 192 ülkenin tamamıyla hava ulaşım anlaşması imzalamayı hedefliyoruz. Diğer taraftan 50 ülkede 60 nokta olan dış hat sayımızı 133 ülkede 356 noktaya çıkardık. Bir başka çarpıcı rakam; 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı yalnızca 34,5 milyondu. 2025 yılında bu sayı 247 milyonu aştı' diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, Ankara Esenboğa Havalimanı'mız hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak, başkentimize ve ülkemize yakışır modern, güvenli ve yüksek kapasiteli bir küresel havacılık merkezi hüviyetine daha da güçlenerek kavuştuğunu ifade ederek, 'Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesi 20 milyondan 30 milyona yükselerek başkentimiz daha fazla irtifa kazanıyor' dedi.