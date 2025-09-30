Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus Genç Akademi’de düzenlediği “Blender ile 3 Boyutlu Modellemeye Giriş Kursu” ile gençlere dijital tasarım becerileri kazandırıyor.ANKARA (İGFA) - Ulus Genç Akademi’de gerçekleşen kurs kapsamında öğrenciler; Blender programını temel seviyede tanıma ve kullanma imkânı buldu. Eğitimlerde arayüz kullanımı, temel 3D modelleme teknikleri, nesne oluşturma ve düzenleme, malzeme ve doku ekleme, ışıklandırma ve kamera ayarları gibi birçok konu ele alındı.

Eğitimin sonunda öğrenciler Blender kullanarak kendi küçük 3D projelerini hazırladı. Üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve grafik tasarım bölümlerinde okuyan 18-35 yaş arası öğrencilere yönelik olarak düzenlenen kurs tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

KURS SONUNDA KATILIM BELGESİ VERİLDİ

4 hafta süren kursun son gününde konuşan Ulus Genç Akademi Yöneticisi Tuğba Aydın, “Blender 3 Boyutlu Modellemeye Giriş, açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir yazılım… Üniversitede endüstriyel tasarım, mühendislik, mimarlık, grafik tasarım gibi bölümlerde okuyan öğrencilerimize ücretsiz bir eğitim kursu düzenledik. Bu kursu haftada 2 gün, cumartesi ve pazar olmak üzere, 20’şer ve 30’ar kişilik gruplar hâlinde düzenledik. Eğitim sonunda da her gelen öğrencimize katılım belgesi verdik” dedi.

Kursun eğitmeni Hasan Tekcan da şunları söyledi:

“Modelleme, kaplama, animasyon süreçleri gibi Blender programı içerisinde bulunan pek çok sürecin bir giriş eğitimi şeklinde verilerek tamamlanmasına yönelik bir çalışma hazırladık. Bu tarz ücretsiz eğitimler, özellikle insanlara nitelik katabilecek yüksek kapsamlı eğitimler çok faydalı. Hem kendilerine bir şey katabilmeleri, meslek alanında üniversite okurken ek alanlar tanımaları, ileride onlara altın bilezik diyebileceğimiz bir nitelik kazandırıyor. Hem oyun stüdyolarında hem de diğer şekilde, dijital ürün satışı şeklinde, pek çok kişi bundan kendine bir gelir kapısı, ayrı bir meslek dalı üretebiliyor.”