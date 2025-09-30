Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Denizli Bilim Merkezi ile 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi iş birliğinde çocuklara bilim ve kitap sevgisini bir arada kazandırmayı amaçlayan programın ilk etkinliği gerçekleştirildi.DENİZLİ (İGFA) - 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen “Temel Bilimler Atölyesi”, 5-6-7-8. sınıf öğrencilerinin yoğun ilgisiyle başladı. Atölyede öğrenciler, basit ama etkileyici bilimsel deneylerle hem temel fen kavramlarını keşfetti hem de kütüphane ortamında keyifli vakit geçirdi.

Denizli Bilim Merkezi eğitmenlerinin rehberliğinde yapılan uygulamalı deneyler, çocuklara bilimin günlük hayatla olan bağını eğlenceli bir şekilde gösterdi. Program sayesinde öğrenciler, bilimsel meraklarını artırırken kütüphaneyi daha yakından tanıma fırsatı buldu.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Perşembe günleri farklı temalarla devam edecek etkinlik serisinin bir sonraki buluşması 2 Ekim 2025’te “Keşif Atölyesi” ile 1-2-3-4. sınıf öğrencilerini ağırlayacak. Katılım için ön kayıt yapılması gerektiği, başvuruların forms.gle/2HeRd64PT35j3Qrk8 adresinden alınmaya devam ettiği belirtildi.