Yılbaşına özel ürünlerle adeta görsel bir şölene dönüşen ANFA Bitki Evleri'nde kokina, yılbaşı aranjmanları, kesme çiçekler ve süslenmiş ladin türleri Ankaralıların beğenisine sunuldu.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı Altınpark, Çukurambar, ATA Çiftliği, Atatürk Çocukları Doğal Yaşa Parkı, Zeynepcik ve Beypazarı Bitki Evleri, yeni yıl hazırlıkları kapsamında yılbaşına özel ürünlerini satışa sundu.

Her mevsim uygun fiyatlı çiçek ve bitkilerin Ankaralılarla buluşturulduğu ABB Bitki Evleri, yılbaşına özel ürünleriyle adeta görsel bir şölene dönüştü.

Kırmızıdan yeşile uzanan renk cümbüşüyle bitki evleri, yeni yıl atmosferini evlerine taşımak isteyen Başkentliler için birçok alternatif sunuyor. Bitki Evlerinde; yılbaşının vazgeçilmezi kokinalar, özenle hazırlanan yılbaşı aranjmanları, kesme çiçekler ve yılbaşı temalı süslerle donatılmış ladin türleri, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Hem ev dekorasyonu hem de sevdiklerine anlamlı bir hediye arayanlar için birçok alternatif sunan bitki evlerinde, uygun fiyatlar ise yüzleri güldürüyor.