Türk Kızılay Erzurum Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Gazze, Filistin ve Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla hayır kermesi düzenlendi. MNG AVM'de gerçekleştirilen kermes, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Gamze İSPİRLİ

ERZURUM (İGFA) - Hayır kermesinde; el emeği ürünler, ev yapımı yiyecekler ve çeşitli bağış ürünleri satışa sunulurken, elde edilecek gelirin Gazze, Filistin ve Sudan'da yaşanan insani krizden etkilenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi. Etkinlik, dayanışma ve yardımlaşma ruhunun en güzel örneklerinden biri oldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Erzurum Kadın Kolları Başkanı Esra Kaptanoğlu, mazlum coğrafyalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Gazze, Filistin ve Sudan'da yaşanan insani dram hepimizin yüreğini yakıyor. Bu hayır kermesini, oradaki kardeşlerimize bir nebze olsun destek olabilmek amacıyla düzenledik. Erzurum halkının gösterdiği ilgi ve duyarlılık bizlere güç verdi. Kadın kolları olarak yardımlaşma ve dayanışma çalışmalarımıza devam edeceğiz.'

Gün boyu süren hayır kermesinde Kızılay gönüllüleri de ziyaretçilere bilgilendirme yaparken, etkinliğin amacına ulaşması için yoğun çaba sarf etti. Türk Kızılay Erzurum Kadın Kolları'nın, yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.