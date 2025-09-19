Anahtar Parti Bursa İl Başkanlığı, Kadın, Aile ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Beril Gümüş’ün katılımıyla düzenlediği basın toplantısında partinin hızlı yapılanması ve 'önce insan' odaklı vizyonuna dikkati çekerek, Türkiye'nin demokrasi, sosyal devlet ve kalkınma sorunlarını ele aldı.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Anahtar Parti Bursa İl Başkanlığı, Kadın, Aile ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Beril Gümüş’ün katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Türkiye’nin demokrasi, sosyal devlet ve kalkınma sorunları ele alındığı toplantıda Bursa İl Başkanı Fikret Aslan, partinin hızlı yapılanmasını ve “önce insan” odaklı vizyonunu vurguladı.

Türkiye’nin hiçbir döneminde demokrasinin bu kadar yıpranmadığını ifade eden Aslan, "Türkiye, Belarus, İran veya Suriye’ye benzemez; milletin vergisiyle ayakta duran bir devlette sorgulama kabiliyeti yüksektir" dedi. Anahtar Parti'nin Bursa’da Bismillah’ını çekerek en hızlı teşkilatlanan hareket olduğunu belirten Aslan, Ekim’de kurulan partimiz, 4 ayda seçim barajını aştığını kaydetti.

Milletin artık son günlerde devletinden değil, kudret şahıslardan adalet dilenir hale geldiğini ifade eden Aslan, "Sosyal devlet anlayışını kaybetmiş bir ülkede, doğumdan ölüme kadar güvenlik, sağlık, adalet ve eğitim kalpazanlara bırakıldı. Biz anahtar parti olarak, tek kelimeyle ifade etmek istiyorum ki, memleketimize, milletimize bir sistem armağan edeceğiz. Hukuka esaslı, vatan-millet-bayrak derdi olmayan herkesi kucaklayan bir yapı olacağız” diye konuştu.

Anahtar Partisi Genel Başkan Yardımcısı Beril Gümüş ise, partinin Ankara’da ilk yaşını kutlama heyecanın olduğu dönemde Bursa'ya gelmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bursa teşkilatının sorunları dile getirerek ayna tuttuğunu ifade eden Gümüş, "Merkez emin adımlarla yükseliyor. Bursa’nın ve Türkiye’nin tüm sorunlarını çözeceğiz” dedi.

Sorularla devam eden buluşma Anahtar Parti’nin Bursa’daki yapılanmasını güçlendirdi.