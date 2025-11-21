Anahtar Parti Bursa İl Başkanı Fikret Aslan, bir yıldır hazırlıkları süren geniş kapsamlı Marmara depremi tatbikatının iptal edilmesine tepki göstererek kararın Papa 14. Leo'nun İznik ziyaretinden kaynaklandığını iddia etti. 'Bir yıllık emeği bir günde çöpe attınız' dedi.

BURSA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından yaklaşık bir yıldır hazırlıkları yürütülen, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Balıkesir'in de dahil olduğu geniş katılımlı Marmara depremi tatbikatının 26 Kasım Çarşamba günü yapılması planlanıyordu. Ancak tatbikat, yapılan duyuru ile aniden iptal edildi.

Tatbikata ilişkin resmi olmayan tebligatların 22 Nisan 2025'te birimlere gönderildiği, binlerce gönüllü arama kurtarma personelinin olası senaryolara karşı gece gündüz çalıştığı biliniyordu.

'PAPA'NIN ZİYARETİ İÇİN Mİ İPTAL EDİLDİ?'

Anahtar Parti Bursa İl Başkanı Fikret Aslan, tatbikatın iptal edilmesine sert tepki gösterdi.

27-30 Kasım tarihlerinde Papa 14. Leo'nun İznik'te gerçekleştireceği ziyaret nedeniyle tatbikatın iptal edildiği bilgisinin kendisine ulaştığını belirten Aslan, kararı 'sorumsuzluk' olarak nitelendirdi. 'Asıl soru şu: Papa'nın gelecek olması, olası bir felaketten daha mı değerli?' diyen Aslan, bir yıllık emeğin bir günde yok sayıldığını söyledi.

'KAHRAMANMARAŞ'TAN HİÇBİR DERS ALMADINIZ MI?'

Aslan, iptalin gerekçesinin kamuoyuyla paylaşılmamasını da eleştirerek, 'Uzmanlar yıllardır büyük Marmara depreminin kapıda olduğunu söylüyor. Kahramanmaraş'taki facianın üzerinden daha iki yıl geçti. Bir günün bile önemli olduğu bir dönemde nasıl böyle bir karara imza atabiliyorsunuz?' diye sordu.

Deprem öncesi hazırlığın hayati önem taşıdığını vurgulayan Aslan, hükümetin yapı politikalarını da eleştirdi. Aslan, 'İnsanlar riskli binalarda yaşamaya devam ediyor. Siz ise ihtiyacı olmayan projeleri ranta dönüştürdünüz. Binlerce gönüllünün deprem için gösterdiği çaba hiçe sayıldı. Bu millet bunu hak etmiyor' dedi.

Anahtar Parti'nin afet yönetimi konusunda ciddi çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan İl Başkanı Fikret Aslan, Türkiye'nin 'bilimsel ve sürdürülebilir bir sisteme' ihtiyaç duyduğunu belirterek, bunun da Anahtar Parti ile hayata geçirileceğini söyledi.