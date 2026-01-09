2025'in kredi derecesi araştırmasına göre Tunceli, Çankırı ve Mardin en yüksek finansal güvenilirliğe sahip iller olarak öne çıktı. Ankara 6'ncı, İstanbul 14'üncü, İzmir ise 25'inci sırada yer aldı. Eğitim seviyesi ve mesleki istikrar kredi performansını artıran başlıca etkenler olarak belirlendi.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye genelinde bireylerin finansal güvenilirliğini ölçen 'Türkiye'nin Kredi Karnesi' araştırması, 2025 yılı sonuçlarını açıkladı. Çalışmaya göre Anadolu illeri, kredi derecesi sıralamasında büyükşehirleri geride bıraktı.

En yüksek kredi derecesine sahip iller Tunceli, Çankırı ve Mardin olarak belirlendi. Erzincan ve Ardahan da üst sıralarda yer alırken, Ankara 6'ncı, İstanbul 14'üncü ve İzmir 25'inci sırada kaldı.

Araştırma, eğitim seviyesinin yükselmesiyle kredi derecesinin de arttığını ortaya koydu. Yüksek lisans mezunları kredi derecesi ortalamasında en üst sırada yer alırken, üniversite ve yüksekokul mezunları onları takip ediyor. Ayrıca yaş gruplarında 18-24 yaş aralığındaki bireyler kredi derecesini yükseltme potansiyeline sahipken, 55 yaş ve üzeri bireyler en yüksek kredi derecesine ulaştı.

Mesleki değerlendirmede ise kamu güvencesi ve istikrarlı gelir yapısına sahip meslekler öne çıktı. Araştırmaya göre hâkim ve savcılar, doktor ve diş hekimleri ile polisler en yüksek kredi derecelerine sahip gruplar arasında yer aldı.

Cinsiyet kırılımında ise erkeklerin ortalama kredi derecesi kadınlara kıyasla daha yüksek bulundu. Çalışma, kredi kullanım alışkanlıklarının ve finansal davranış kalıplarının farklı dinamiklerle şekillendiğini ortaya koydu.

Araştırmaya ilişkin değerlendirmede bulunan TeklifimGelsin CEO'su İhsan Cem Zararsız, 'Türkiye'nin Kredi Karnesi, Anadolu illerinde güçlü finansal yönetim ve ödeme alışkanlıklarının olduğunu gösteriyor. Eğitim, mesleki istikrar ve finansal deneyim kredi performansını artıran başlıca etkenler. Genç bireylerin kredi derecesini yükseltme potansiyeli, finansal okuryazarlığın önemini bir kez daha ortaya koyuyor' ifadelerini kullandı.

Çalışma, bireylerin daha bilinçli finansal kararlar alması ve kredi kullanım alışkanlıklarını geliştirmesi açısından yol gösterici veriler sundu.