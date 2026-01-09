BDDK, Gönderal Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznini genişletti, şirkete yeni hizmet alanları açıldı. Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin izni ise birleşme nedeniyle sona erdi.

ANKARA (İGFA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin iki önemli kararı Resmi Gazete'de yayımladı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre Gönderal Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izni kapsamı genişletildi. Kuruluş, mevcut ödeme hizmetlerine ek olarak yeni alanlarda hizmet verebilecek. Bu karar, şirketin büyüme ve hizmet çeşitliliğini artırma stratejisine destek sağlayacak.

Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izni ise kendiliğinden sona erdi. Sona erme gerekçesi, 31 Aralık 2025 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan birleşme işleminden dolayı olduğu belirtildi.