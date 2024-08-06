Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yer alan ve en büyük pazarları arasında gösterilen Tuz Pazarı vatandaşların ilk durağı.BURSA (İGFA) - Tuz Pazarında yaptığımız fiyat incelemelerine esnaflar ve vatandaşların tepkileri dikkat çekti.

Sarımsak fiyatların gittikçe arttığını söyleyen pazar esnafı şu ifadelere yer verdi:

“Sarımsak sofralarımız için önemli bir gıda fakat günden güne pahalı bir hal almaya başlıyor. Zaten bu ürün pahalı bir ürün gelen vatandaş şikayet ediyor fakat bizim yapacak bir şeyimiz yok.”

Ardından bir vatandaş genel olarak alışverişlerde zorluk çektiğini belirtirken, “Domates, biber patlıcan, salatalık, yaz mevsiminin vazgeçilmezi karpuzu bile almaya kalkarken cebimiz adeta yanıyor. Bu vatandaş ne alacak, ne yiyecek ne içecek? Acil bir çözüm bekliyoruz.” dedi.