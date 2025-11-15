Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, haftalık olağan basın toplantısında Türkiye gündemini değerlendirdirken göçmen konusuna dikkat çekti. Karamahmutoğlu aynı zamanda, TÜİK'in enflasyon açıklamalarındaki rakamları da hedef aldı. İşte Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu'nun değerlendirmesi:

“Bugün sabah açıklanan enflasyon oranı TÜİK tarafından aylık olarak yüzde 2,55 diye kayıtlara geçirildi. Bu 12 aylık yani yıllık enflasyon oranı olarak da yüzde 32,87 olarak yine TÜİK tarafından kayıtlara geçirildi. Bu oranlar göstermektedir ki yıl sonu enflasyonu yüzde 32,87 iken yıl sonu enflasyonu da yüzde 30'un üzerinde kalacak. Fakat bunlar AKP hükümetinin kontrolündeki Türkiye İstatistik Kurumu’nun vermiş olduğu veriler. TÜİK verilerinin güvenilirliği sürekli olarak tartışıla gelmiştir. Fakat bunun yanına bir de Akademisyenler Enflasyon Araştırma Grubu’nun yani ENAG'ın yapmış olduğu açıklama oldu aynı saatlerde. ENAG'ın verilerine göre yıllık enflasyon oranı ise yüzde 60 olarak kayıtlara geçirildi."