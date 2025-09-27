İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 30 ilçede başlattığı asfalt seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde çalışmalarını sürdüren İZBETON ekipleri Aliağa Organize Sanayi Bölgesi yolunda asfalt serimi yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım konforunu artırmak için dört bir yanda asfalt çalışmalarına devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde çalışmalarını planlayan İZBETON ekipleri, bölge halkının ve sanayi bölgesinin yoğun talepte bulunduğu Aliağa Helvacı Mahallesi Sanayi Bölgesi Caddesi’nde asfalt serimi çalışmalarına başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da çalışmaları yerinde inceledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç’ten bilgi alan Başkan Tugay, vatandaştan gelen talepleri de dinledi.

Alanda zemin düzeltmelerini tamamlayan İZBETON ekipleri iki kilometrelik uzunluğa denk gelecek 6 bin ton sıcak asfaltın serimini gerçekleştirecek. Yenilenen haliyle sanayi yolu daha konforlu ve güvenli bir hale kavuşturulacak.