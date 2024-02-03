Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren 79 yaşındaki Yazar Alev Alatlı, için öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı hayatını kaybetti. Alatlı için öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Alev Alatlı, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede dün 79 yaşında hayatını kaybetti. Alatlı bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yazar Alatlı'nın naaşı bugün öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedilecek.

CENAZE TÖRENİNE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alev Alatlı'nın cenaze töreninde açıklamalarda bulundu:

"Gerçekten şu anda Hakk!a, ablaların ablasını uğurluyoruz. Muhabbetinde hep şunu söylerdi, anneceğim, ablacığım... Hep böyle bir güzelliği vardı. Hem cumhurbaşkanlığı ödüllerimizden birini alan bir ablamızdı, o güzelliklere sahip bir abla, bir anneydi. Rabbim mekanını cennet eylesin. Toprak anamız ebediyete uğurlanıyor. O gerçekten toprak ana olmayı bizlere de ifade ederdi."