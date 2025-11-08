AKKUYU NÜKLEER A.Ş. tarafından 2020 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanından pek çok çocuk ve gencin katıldığı yarışma, bu yıl da online formatta gerçekleşti.

MERSİN (İGFA) - AKKUYU NÜKLEER A.Ş. tarafından 2020 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanından pek çok çocuk ve gencin katıldığı yarışma, bu yıl da online formatta gerçekleşti. Yarışmaya Mersin, Ankara, İstanbul, Hatay, Manisa, Batman ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu pek çok ilden başvurular yapıldı.

Yarışmanın bu yılki teması 'Akkuyu Benim Ailem' oldu. Yarışmaya katılanlar resimlerinde 'aile' kavramının nükleer güç santrali çalışanlarının hayatındaki rolü ile meslekteki kuşak aktarımını düşünerek kendilerini nükleer sektör çalışanı olarak hayal etti. Resimlerde nükleer enerji sektörünün çeşitliliği ve nükleer santral uzmanlarının günlük işleri konu alındı. Jüri üyeleri, katılımcıların eserlerini, 'teknik uygulama', 'sanatsal ifade' ve 'yarışma temasına uygunluk' kriterlerine göre değerlendirdi.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, çocuklara yönelik etkinlikle ilgili şunları söyledi: 'Akkuyu NGS projesinin temelinde 'yaratıcılık' fikri yatıyor. Modern ve güvenilir bir nükleer santral inşa ederek, yeni bir yüksek teknoloji sektörünün temellerini atıyor ve nesilleri birleştiren profesyonel bir topluluk oluşturuyoruz. Türkiye'deki çocukların ve gençlerin nükleer enerjiye ilgi duyması, genç sanatçıların aile ve meslekteki kuşak aktarımı temasına bu kadar ilhamla yanıt vermesi sevindirici. Onlar, bilim insanlarının, mühendislerin ve inşaatçıların emeğinin önemli ve asil bir görev olarak algılandığı bir dünya çiziyorlar. Çocukların parlak ve güvenli bir geleceğe dair bakış açısını yansıtan her resim, bizim için çok değerlidir.'

Yarışmada 5-8 yaş kategorisinin birincisi Hayal Öztürk, ikincisi Galina Mileshina, üçüncüsü ise Derya Tutar isimli çocuklar oldu. 9-12 yaş kategorisinde ise birinciliği Öykü Mercan Keskin, İkinciliği Olesya Zimnyakova, üçüncülü ise Adelina Kuzmicheva elde etti.

Son kategori olan 13-15 yaş kategorisinde ise birinci Miray Eroğlu, ikinci Aysha Faizrahmanova, üçüncü Maria Neumytova oldu. Her kategoride ilk üçe giren katılımcılar AKKUYU NÜKLEER A.Ş.'den ödüllerini alacak.