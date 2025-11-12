Aksu TV'de yayınlanan görüntülerle milyonların kalbine dokunan Kerim Ali Şakalak, Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği tarafından evinde ziyaret edildi.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Duygu dolu anlara sahne olan Kahramanmaraş'taki ziyarette dernek yetkilileri, Kerim Ali amca ile uzun uzun sohbet ederek hal ve hatırını sordu.

Ziyarette konuşan Kerim Ali Şakalak, herhangi bir özel talebinin olmadığını belirterek, 'Evlatlarımla birlikte kalıyorum. Evde boş durmayı da pek sevmem, çalışıp oyalanıyorum. Yeter ki gönlümüz bir olsun.' ifadelerini kullandı. Kerim Ali Şakalak ayrıca evde bekar bir oğlunun olduğunu dile getirerek tek isteğinin, oğlunun mürüvvetini görmek olduğunu söyledi.

Bu sözler üzerine dernek yetkilileri, samimi ve esprili bir yaklaşımla, 'Gelin hanımı bulmak bizim işimiz değil Kerim Ali amca, ama inşallah Mehmet kardeşimiz gönlüne göre gelin adayını bulduğunda, düğün yapılacaksa bize düşen ne varsa her daim yanınızdayız' şeklinde karşılık verdi.

Ziyaret sırasında yaşanan sıcak ve içten anlar, görenlerin yüreğini yeniden ısıttı.

Şahbaz Derneği yetkilileri, Kerim Ali Şakalak ve ailesine her zaman destek olmaya hazır olduklarını belirterek ziyareti sonlandırdı.