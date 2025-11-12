İzmir'de Konak İskelesi yakınında yağmur suyu ızgarasına düşerek kanal borusuna sıkışan ve beş gündür kayıp olduğu öğrenilen köpek, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarılarak sahibine kavuştu.

İZMİR (İGFA) - İtfaiye ekiplerinin hayatını kurtardığı bir diğer canlı da iki kedi oldu. Torbalı'daki bir ev yangınına müdahale eden ekipler, dairede dumandan etkilenen kedileri bulundukları yerden çıkararak, temiz hava solunum cihazı ile müdahale etti.

Konak İskelesi önünde yağmur suyu kanalı içinde sıkışan bir köpeğin bulunduğu ihbarının itfaiye merkezine ulaşması üzerine ekipler olay yerine sevk edildi.

Olay yerine hızla intikal eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kanalın içindeki mahsur kalan köpeğin zarar görmeden çıkarılması için yaklaşık bir buçuk saat boyunca titiz bir çalışma yürüttü.

Yoğun uğraşlar sonucu borudan çıkarılan sevimli köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, yaklaşık beş gündür kayıp olduğu öğrenildi. Ekiplerin büyük çabası sonucu kurtarılan köpek sahibine güvenli bir şekilde teslim edildi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından da heyecanla izlendi.

İtfaiye ekipleri ev yangınında iki kedi kurtardı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Torbalı Muratbey Mahallesi'nde de bir apartmanda çıkan yangına müdahale etti. 5 katlı binanın 4'üncü katında çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekipler, herhangi birinin dairede olma ihtimali üzerine evi de kontrol etti. Bu sırada daire içinde iki kedinin dumandan etkilendiğini fark eden itfaiyeciler, onları kurtararak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kedilere temiz hava solunum cihazı ile hava veren ekipler, onları daha sonra olay yerine gelen Torbalı Belediyesi Hayvan Ambulansı'na teslim etti.