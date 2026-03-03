İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik doğa ve ilkbahar temalı gezi programı kapsamında Efes-Mimas Yolu'nda geniş katılımlı bir yürüyüş etkinliği düzenledi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin doğayla bağını güçlendiren ve kentin kültürel mirasını yerinde deneyimleme imkânı sunan etkinliklerle sürdürülebilir doğa turizmi ile aktif yaşam kültürünü desteklemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda belediyenin sosyal sorumluluk ve gönüllülük projelerinde yer alan 200 üniversite öğrencisi ile 50 lisanslı dağcı, Efes Mimas Yolu'nun 14 kilometrelik Çamlık-Şirince etabını yürüdü.

BAHARIN İZİNDE, DOĞAYLA İÇ İÇE

Dağ çileği, delice zeytin ve kızılçam ağaçlarının çevrelediği orman patikasında düzenlenen yürüyüşte katılımcılar, baharın müjdecisi papatyalar eşliğinde güne başladı. Doğayla iç içe geçen 14 kilometrelik parkur boyunca gençler hem fiziksel aktivite yapma hem de bölgenin doğal dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu. Etkinlik süresince katılımcılar, Çamlık-Şirince hattının kültürel ve doğal değerlerini keşfederken, eşsiz manzaralar eşliğinde hatıra fotoğrafları çekerek unutulmaz anlar yaşadı.

Efes Mimas Yolu, Antik Efes kentinde bulunan Artemis Tapınağı ile mitolojik adı Mimas olan Karaburun arasındaki tarihi ve arkeolojik mirası odağına alıyor ve çok sayıda köy ve antik kenti birbirine bağlayan 49 doğal yürüyüş parkurundan oluşuyor. Ege uygarlıklarının izlerini taşıyan 709 kilometre uzunluğundaki Efes Mimas Yolu, her yaş grubunun yürüyüşüne uygun doğal köy patikaları, çok katmanlı tarihi mirası ve doğa turizmine uygun bileşenleriyle arkeoloji ve tarih tutkunlarını doğanın kalbine davet etti.