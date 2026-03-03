Sporun her branşında tesisleşmeye büyük önem veren ve bu doğrultuda pek çok yatırım gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi ile birlikte önemli bir spor tesisini daha kente kazandırıyor. Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde yapımı devam eden Çamlıtepe Spor Kompleksi'nde fiziki ilerleme oranı yüzde 51'e ulaştı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de hayata geçirdiği yatırımlar ile sporun gelişimine büyük katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde inşa ettiği spor kompleksinde önemli bir mesafe kaydetti.

İçerisindeki birçok imkânı ile spor tesisi olmasının yanı sıra aynı zamanda önemli bir yaşam alanı olacak Çamlıtepe Spor Kompleksi'nde ilerleme oranı yüzde 51 seviyesine ulaştı. Farklı farklı branşlarda birçok spor faaliyetinin aynı anda yapılabileceği tesis inşasında şu an basketbol, açık saha ve kapalı sahaların kaba inşaat çalışmaları sürdürülüyor.

BU KOMPLEKSTE YOK YOK

Proje çalışmaları 4 bin 672 metrekare inşaat alanı üzerinde yapılıyor. Gerçekleşen proje dahilinde spor kompleks içerisinde bin 350 metrekare 'Kapalı Halı Saha', bin 56 metrekare 'Spor Destek Binası' ve 'Amatör Spor Evi', 480 metrekare 'Basketbol Sahası' ve 2 bin 664 metrekarelik de 'Antrenman Sahası' yer alacak. Tesiste ayrıca fitness ve açık peyzaj alanları da bulunacak.