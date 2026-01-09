İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, İznik Gölü kıyısında ve hastane karşısında faaliyet gösteren asfalt tesisine sert tepki göstererek, 'Bu tesis derhal durdurulmalı, sorumlular hakkında işlem başlatılmalıdır' dedi.

BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, İznik Gölü kıyısında, İznik Devlet Hastanesi'nin karşısında faaliyet gösteren asfalt tesisine ilişkin sert bir açıklama yaptı. Başkan Kaya, söz konusu tesisin çevreyi ve halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek, yaşanan durumu 'açık bir çevre ve halk sağlığı skandalı' olarak nitelendirdi.

İznik Gölü'nün Bursa ve Türkiye için eşsiz bir doğal miras olduğunu vurgulayan Kaya, 'Bu göl rant uğruna göz göre göre kirletiliyor. Zehirli duman, ağır koku ve gürültü altında bırakılan bölge halkının, hastaneye gelen vatandaşların ve sağlık çalışanlarının sağlığı hiçe sayılıyor' dedi. Asfalt tesisine kimlerin ve hangi gerekçeyle izin verdiğinin açıklanmasını isteyen Kaya, 'Hangi akıl, hangi vicdan bir asfalt tesisini göl kıyısına ve hastanenin karşısına kurar? Bu tablo açıkça görevi kötüye kullanmadır' ifadelerini kullandı.

İznik Gölü'nün bir yandan kuraklıkla mücadele ederken diğer yandan kirlilikle karşı karşıya bırakıldığını dile getiren Kaya, sanayi kaynaklı kirliliğe göz yumulduğunu, tarımda ise tasarruf gerekçesiyle çiftçinin cezalandırıldığını savundu.

İYİ Parti olarak taleplerini net bir şekilde sıralayan Kaya, 'Bu tesis derhal durdurulmalı, tüm izin süreçleri kamuoyuna açıklanmalı, İznik Gölü'nü kirletenler ve buna göz yumanlar hakkında hukuki süreç başlatılmalıdır. İznik Gölü bir avuç çıkar grubunun arka bahçesi değildir' dedi. Başkan Kaya, açıklamasının sonunda konunun takipçisi olacaklarını vurgulayara, gerekirse Meclis'e taşıyacaklarını ve yargı yoluna başvuracaklarını belirttiği ve 'Bu kirliliğe teslim olmayacağız' mesajını yineledi.