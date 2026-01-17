Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Yerinde Çözüm' çalışmaları kapsamında saha faaliyetlerini sürdüren ekipler, belediyeye bağlı kütüphanelerden faydalanan yurttaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve şikâyetleri yerinde dinledi.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı Yerinde Çözüm ekipleri, halkla doğrudan temas kurmayı ve sorunlara yerinde çözüm üretmeyi esas alan çalışma anlayışı doğrultusunda kent genelindeki saha faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Büyükşehir Belediyesine bağlı kütüphanelerde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde, kütüphane kullanıcılarıyla birebir görüşmeler yaparak hizmetlere ilişkin görüş ve beklentileri kayıt altına aldı.

Kütüphanelerden yararlanan yurttaşların eğitim, çalışma ortamları, erişim olanakları ve belediye hizmetlerine ilişkin aktardıkları talep ve öneriler, Yerinde Çözüm ekipleri tarafından ilgili birimlere iletilmek üzere not edildi. Ekipler, yurttaşların ilettiği her başlığın değerlendirmeye alınacağını ve çözüm süreçlerinin yakından takip edileceğini vurguladı.