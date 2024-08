Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi, nüfusun artmasıyla birlikte ana hatların mahalle halkına küçük kalmasından dolayı kaynaklanan bir su kıtlığı yaşıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi, nüfus artışından kaynaklı olarak su kıtlığı yaşıyor. Nüfusun artmasına rağmen mahalledeki ana hatların güçlendirilmemesi, mahalle sakinlerinin hayatını olumsuz etkiliyor.

Özellikle yaz aylarında yaşanan bu durumun, yetkililer tarafından kış sonuna kadar çözüme varacağı söyleniyor.

Yaz aylarında su kıtlığının daha da arttığını belirten Akçalar Mahalle Muhtarı Salih Avil, “Şu an bizde su yetersiz. Belirli mahalle ve caddelerdeki binaların üst katlarına su iletilemiyor. Su iletilse bile düzgün basınçla gitmediği için sorun yaşanıyor. Tabii, bu durum her zaman yaşanmıyor. Şu an yaz sezonunda olduğumuz için büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Akçalar Mahallesi’nin nüfusu da gün geçtikçe arttığı için suyumuz dönem dönem yetmeyebiliyor. Ana hatların genişletilmesi için planlarımız ve projelerimiz var. Planlarımızı gerçekleştirdiğimiz zaman mahallemizde su problemi kalmayacak.” ifadelerini kullandı.