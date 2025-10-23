AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, hem Gazze'de yaşanan insanlık dramı hem de İzmir'deki yerel yönetim sorunları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'de masum insanların hedef alındığını belirten Kırkpınar, Türkiye'nin barış için gösterdiği çabayı vurguladı.

Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir'deki yerel yönetim sorunları ve Gazze'de süren insanlık dramına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kırkpınar, 'Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı demeden insanlar katlediliyor, insanlık suçu işleniyor. Türkiye, barış için en fazla çaba gösteren ülkelerden biri oldu. Cumhurbaşkanımız da Mısır'da imzalanan barış deklarasyonuna destek verdi. Ancak İsrail'in geçmişteki tutumları, bu süreçte temkinli olmamızı gerektiriyor.' dedi.

'İZMİR, 25 YILDIR HİZMET EKSİKLİĞİYLE KARŞI KARŞIYA'

Yerel yönetimlerle ilgili eleştirilerini dile getiren Kırkpınar, İzmir'in uzun süredir CHP yönetiminde olmasına rağmen temel sorunlarının çözülmediğini söyleyerek, 'İzmir, 25 yılı aşkın süredir CHP yönetiminde ama her gelen başkanla tablo daha da kötüleşiyor. Kentin temel sorunları çözülmedi; trafik, altyapı, çevre, temizlik: İzmirli artık büyük projeler değil, sadece günlük hizmetlerin düzgün yapılmasını istiyor.' dedi.

Kırkpınar, Kemalpaşa'da hayata geçirilen birçok yatırımın AK Parti döneminde gerçekleştirildiğini hatırlatarak mevcut yönetimlerin bu hizmetleri dahi koruyamadığını belirtti.

TOKİ konutlarından kültür merkezlerine, yollar ve göletlere kadar birçok hizmet AK Parti zamanında yapıldığını ifade eden Kırkpınar, 'Bugün bu yatırımların bakımı bile yapılmıyor' dedi..

Yeni yatırımların süreceğini belirten Kırkpınar, 'Kemalpaşa Adliyesi'nin açılışı 31 Ekim'de Sayın Bakanımızın katılımıyla yapılacak. Aynı gün Aliağa'da da temel atma töreni düzenlenecek' dedi.

'İZMİR ÜVEY EVLAT DEĞİL, EN ÇOK YATIRIM ALAN İLLERDEN BİRİ'

İzmir'e yatırım yapılmadığı yönündeki iddiaları reddeden Kırkpınar, hükümetin kente önemli destekler sağladığını vurgulayarak, 'El insaf! İzmir, hükümet yatırımları açısından en çok destek gören illerden biri. Üvey evlat söylemleri haksızlık. Belediyelerin eksikliği, devletin yatırımını gölgelemesin' diye konuştu.

İzmir'de kentsel dönüşüm çalışmalarının yetersiz kaldığını da söyleyen Kırkpınar, '2020 depreminden sonra ciddi bir dönüşüm bekledik ama ilerleme olmadı. İzmir'in yapı stokunun yüzde 60'ı depreme dayanıksız. Belediyeler bu konuda sınıfta kaldı.' dedi.

Sözlerini İzmir'in potansiyeline vurgu yaparak tamamlayan AK Parti'li Kırkpınar, 'İzmir eşsiz bir şehir; deniziyle, havasıyla, sanayisiyle, turizmiyle bir dünya markası olabilir. Ama bu potansiyel, iyi yönetilmediği sürece değerlendirilemiyor. İzmir, gerçek belediyeciliği hak ediyor' diye konuştu.