CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda yurt içi ve yurt dışı sefer sayılarının artırılmasını talep etti.

ANKARA (İGFA) - CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Ordu'nun dört bir yanında yıllar geçmesine rağmen hâlâ bitirilememiş yollar olduğunu ileri sürdü. İktidarın kent için verdiği 'müjdeleri' gerçekleştirmediğini savunan Torun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda ise uçuşların 'sık sık' iptal edildiğini, seferlerin yetersiz olduğunu söyledi.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre uçuş saatlerindeki sorunlar nedeniyle turizm sektörünün zarar gördüğünü, iş insanlarının iş kaybına uğradığını belirten Milletvekili Torun, sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'e düzenli uçuşlar bulunduğunu dile getirdi. Havalimanının sadece Ordu'ya değil, tüm Karadeniz'e hizmet ettiğini kaydeden Torun, 'Mutlaka sefer sayıları artırılmalı. Antalya, Bursa, Adana, Gaziantep gibi büyük illere doğrudan uçuşlar düzenlenmeli. Mutlaka yurt dışı uçuşların da sayısının artırılması gerekiyor' dedi.