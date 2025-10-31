AK Partişli kadın belediye başkanları, Aydın'da düzenlenen istişare toplantısında yerel yönetimlerde kadınların rolünü ve belediyeler arası iş birliğini değerlendirdi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - AK Partili Kadın Belediye Başkanları, aylık istişare toplantısını bu ay Aydın'da gerçekleştirdi. Toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ev sahipliği yaptı.

Toplantıya AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti MKYK Üyesi Tülay Kaynarca, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe, İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıçarslan, Yenice Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik, İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen ve Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık katıldı.

Toplantıda, belediyelerin yürüttüğü hizmetler, kadın girişimciliğinin desteklenmesi, sosyal belediyecilik uygulamaları ve yerel yönetimlerde kadınların etkin rolü üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

'KADIN ELİ DEĞDİĞİ HER YERDE BEREKET ARTIYOR'

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan, toplantıda yaptığı konuşmada kadınların Türkiye'nin kalkınmasındaki kritik rolüne dikkat çekti. Ercan, 'AK Parti Kadın Kolları olarak, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda kadınlarımızın gücünü, emeğini ve üretkenliğini her alanda daha görünür kılmak için canla başla çalışıyoruz. Kadın belediye başkanlarımız, şehirlerimize dokunan projeleriyle sadece bugünü değil, geleceği inşa ediyorlar. Kadın eli değdiği her yerde bereket, samimiyet ve hizmet artıyor.' ifadelerini kullandı.

'KADIN ELİYLE HİZMET ETMEK BİR AYRICALIK'

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise kadın belediye başkanları arasındaki dayanışmanın önemine değinerek, 'Kadın olarak hem yöneten hem üreten tarafta olmak büyük bir gurur. Kadın eli değen her iş daha estetik, daha düzenli ve daha vicdanlı oluyor. Bizim hedefimiz sadece hizmet üretmek değil, kalıcı bir belediyecilik anlayışı ortaya koymak.' dedi.

Toplantıda, belediyeler arasında iş birliğinin artırılması, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve sosyal belediyeciliğin yaygınlaştırılması konularında fikir birliğine varıldı.