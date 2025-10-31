Erzurum Şehir Hastanesi'nde yolsuzluk ve kötü muamele iddiaları gündemde. MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, iddiaların ciddiyetine dikkat çekerek, İl Sağlık Müdürlüğü'nün sessizliğini eleştirdi.

ERZURUM (İGFA) - Erzurum kamuoyu son günlerde Erzurum Şehir Hastanesi'nde yaşandığı iddia edilen yolsuzluk, adam kayırma, yüz kızartıcı suçlara göz yumma ve hastalara kötü muamele gibi skandal iddialarla çalkalanıyor.

Bölge halkının tepkisi büyürken, konuya dair en sert çıkış MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül'den geldi.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehirde yaşanan bu iddiaların artık görmezden gelinemeyeceğini belirterek, 'Uzun bir süredir Erzurum ve bölgemize hizmet veren Erzurum Şehir Hastanesi'nde yaşanan olaylar kamuoyunun vicdanını yaralamıştır. Hastane yönetimiyle ilgili ortaya atılan iddialar son derece ciddidir. İl Sağlık Müdürlüğü'nün sessizliği ise bu yarayı derinleştirmektedir. Erzurum'da, Erzurumlu da bizim kırmızı çizgimizdir.' dedi.

Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetlerin ardından, MHP teşkilatının da süreci yakından takip edeceğini vurgulayan Yurdagül, açıklamasında, Erzurum halkının sağlığı, itibarı ve onuru söz konusu olduğunda hiç kimsenin sessiz kalma lükslerinin olmadığını söyledi.