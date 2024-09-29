Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi ziyaret ederek Sarıcakaya ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan yol çalışmaları için teşekkür etti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi ziyaret etti. Ziyarette Başkan Ünlüce’ye hayırlı olsun dileklerini ileten Ahmet Dönmez, Sarıcakaya ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Başkan Ünlüce de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hem kent merkezinde hem de kırsaldaki yollarda çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret son buldu.