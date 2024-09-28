Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bergama İlçe Gençlik Kolları Başkanı Atakan Tekin, İzmir Gençlik Kolları İl Başkanlığı seçimi öncesinde önemli bir açıklamada bulunarak tek aday dayatması olması halinde tepki göstereceklerini söyledi.

Enver GÜLER / İZMİR (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bergama İlçe Gençlik Kolları Başkanı Atakan Tekin, gündeme gelen yeni tüzük ile belediye çalışanlarının Genel Merkez, İl, İlçe parti yönetimlerinde aday olmasının engellenmesine ve seçimlerde uygulanmak istenen tek aday dayatmasına ilişkin konuştu.

KATILIMCILIĞA AYKIRI Tekin, "Önümüzdeki İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı seçimine yönelik tek aday dayatması için bir uğraş var. Bu tür bir dayatma, partimizin dinamiklerine ve katılımcılığına tamamen aykırıdır" dedi.

Belediye çalışanı olanların, partinin yönetiminde aktif rol almalarına izin verilmemesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

GENÇLİĞİN POTANSİYELİNE SAYGI Gençlik Kolları Başkanı Tekin, "Savaş meydanlarında kurulmuş bir partinin gençleri hiçbir baskıya boyun eğmezler. Gençliğimizin potansiyelini görmezden gelmek, sadece partimizin geleceğine değil, tüm gençlik temel değerlerine zarar verir. Demokratik hak kimsenin elinden alınmamalı!" diyerek duruma karşı dik bir duruş sergiledi.

DEMOKRATİK SEÇİM SÜRECİ TALEBİ Atakan Tekin, demokratik bir seçim süreci için herkesin eşit fırsatlara sahip olması gerektiğini ve böyle bir tüzükten bir an önce dönülmesi gerektiğini belirtti.