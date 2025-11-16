AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un başkanlığında yapılan koordinasyon toplantısında, Sakarya'da devam eden yatırımlar ve yeni projeler ele alınırken İl Başkanı Yunus Tever, 'Sakarya'yı her alanda daha ileri taşımak için çalışıyoruz.' dedi.

SAKARYA (İGFA) - AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz başkanlığında düzenlenen ve şehir genelindeki yatırımların değerlendirildiği toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıya TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da katıldı.

Toplantının Sakarya'nın geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Tever, 'Şehrimizin büyümesi ve gelişmesi için tüm yatırımları yakından takip ediyoruz. Sorumluluğumuz büyük, gayretimiz de bu doğrultuda.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu şehir şehir hayata geçirdiklerini belirten Tever, ulaşım, sağlık, eğitim, sanayi, enerji ve altyapı gibi alanlardaki projelerin hızla tamamlanması için çalıştıklarını söyledi.

Toplantıda hem mevcut yatırımların son durumunun değerlendirildiğini hem de şehre katma değer sağlayacak yeni projelerin görüşüldüğünü aktaran Tever, 'Hedefimiz, güçlü koordinasyonla Sakarya'yı her alanda daha ileri taşımak.' diye konuştu.

AK Parti teşkilatlarının birlik içinde çalışmayı sürdürdüğünü vurgulayan Tever, 'Hizmet siyasetinin esası gönüllere girmektir. Bizler de bu anlayışla milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.' dedi. Tever, Sakarya için yapılan her yatırımda emeği bulunan tüm isimlere teşekkür ederek, 'Bugün attığımız her adım şehrimizin vizyonuna katkıdır. Sakarya'nın kalkınması için yeni adımları birlikte atacağız.' ifadelerini kullandı.

Toplantının hayırlı olmasını dileyen Tever, Sakarya'nın geleceği konusunda birlik ve kararlılık mesajı verdi.