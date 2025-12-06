Lojistik sektöründe son yıllarda yaptığı büyük yatırımlarla dikkatleri üzerine çeken Kılıçlar Lojistik, yılın en başarılı lojistik firması ödülüne layık görüldü.

GEBZE (İGFA) - Birebir TV tarafından düzenlenen 'Başarı Ödülleri' gecesinde Kılıçlar Lojistik, sektördeki yükselişini taçlandırarak önemli bir başarıya imza attı.

YILIN EN BAŞARILI GENÇ İŞ İNSANI ÖDÜLÜ ABDULLAH KILIÇ'IN OLDU

Gecenin bir diğer gurur verici anı ise firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kılıç için yaşandı. Genç yaşına rağmen gerçekleştirdiği yatırımlar, sektöre kattığı dinamizm ve büyüme hamleleriyle dikkat çeken Abdullah Kılıç, 'Yılın En Başarılı Genç İş İnsanı' ödülüne layık görüldü.

Abdullah Kılıç'a ödülünü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba takdim etti. Kılıç, ödül sonrası yaptığı kısa açıklamada, başarının arkasında güçlü ekip çalışması ve vizyoner yatırımlar olduğunun altını çizdi.

Kılıçlar Lojistik'in aldığı bu ödüller, firmanın sektördeki yükselişinin tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtladı.