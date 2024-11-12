AK Parti Mardin İl Başkanlığı 8. Büyük Olağan Kongre’ye hazırlık çerçevesi kapsamında Artuklu, Yeşilli, Kızıltepe, Mazıdağı, Derik, Dargeçit, Ömerli, Savur, Midyat ve son olarak Nusaybin ilçe kongrelerini tamamlayarak teşkilatlardaki yenilenme çalışmalarını tamamlamış oldu.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu yaptığı açıklamalarda, “Rabbime hamd olsun ki tüm ilçe kongrelerimizi başlangıcından bitimine kadar büyük bir nizam ve yüksek katılımlarla gerçekleştirdiklerini söyledi

Tüm teşkilatların çalışmalarını büyük bir titizlikle tamamlayarak coşkunun baş mimarları olduklarini ifade eden Üncü, "İcraat ve eser siyasetinde çığır açan AK Parti, daha nice yıllar boyunca ülkemize hizmet etmeye muktedir tek partidir. Günü kurtarmaya yönelik faaliyetlerin aksine kalıcı eserler ortaya koyan ve çözüm üreten bir anlayışla hareket etmektedir. Buna istinaden girilen her dönemde büyük bir teveccühe mazhar olurken, günden güne gönüllülerdeki yerini daha da sağlamlaştırmaktadır"dedi .

23 yıldır halka hizmet etmekten asla yorulmadıklarını belirten İl Başkanı Uncu, "En sıkıntılı ve zor şartlarda bile davamıza olan inancımızdan taviz vermedik ve canla başla çalışarak vatandaşımızın hep yanında olduk. Diğer siyasi partilerin aksine çıkarcı bir anlayışla değil, ilimiz için vizyon niteliğinde projeleri hayata sunarak hizmet çıtasını daha ileriye taşımanın derindeyiz ve olmaya devam edeceğiz"ifadelerini kullandı.

