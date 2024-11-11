Edirne'de İYİ Parti İpsala İlçe Başkanı Gülçin Gürkan, hem ilçe başkanlığından, hem de partisinden istifa etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti İpsala İlçe Başkanı Gülçin Gürkan, hem başkanlık görevinden, hem de partisinden istifa ettiğini duyurdu.

2018 yılında katıldığı İYİ Parti'de 25 Aralık 2022 tarihinden bu yana İlçe Başkanı olarak görev yapan Gülçin Gürkan, yazılı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

"Değerli İpsala’lı hemşehrilerim ve İYİ Parti Teşkilatımızın kıymetli mensupları, partimize 2018 yılında katıldım ve 25.12.2022 tarihinde İyi Parti İpsala İlçe Başkanı olarak seçildim. Bugüne kadar elimdem geldiğince, gücüm ve bilgim yettiği kadar hizmet etmeye çalıştım.İpsala İlçe Başkanlığı Görevimden ve partimden istifa ediyorum.İlçe teşkilatımız olarak alnımızın akıyla bir genel seçim ve bir yerel seçim geçirdik.İlçe yönetimimizde yer alan yöneticilerimize, siz değerli üyelerimize, tüm teşkilatımıza verdiğiniz emek ve hizmetler için şahsım adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim".