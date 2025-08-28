Bunlar da ilginizi çekebilir

Memur ve emekli maaşlarına zam kararı 'Resmi'leşti

“Gençliğin enerjisi, azmi ve kararlılığıyla yarınlara daha güçlü adımlarla ilerliyoruz. Cumhurbaşkanımızın gençliğe olan güveniyle; ‘Durmak Yok, Yola Devam!’ diyoruz.”

Kamp hakkında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Keşan Gençlik Kolları Başkanı İsa Vural, gençliğin dinamizmine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş’in konuşması, İstanbul Gençlik Kolları üyeleri tarafından ilgiyle dinlenirken, kamp boyunca gençlik politikaları, birlik ve motivasyon temaları öne çıktı.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 1. Gençlik Kampı, Keşan Gökçetepe Tabiat Parkı’nda gerçekleştirildi. Programa AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Av. Yusuf İbiş de katıldı.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından Keşan Gökçetepe Tabiat Parkı’nda düzenlenen 1. Gençlik Kampı, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti İstanbul Gençlik Kolları’nın Keşan Gökçetepe Tabiat Parkı’nda düzenlediği 1. Gençlik Kampı’na AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş katılarak gençlere hitap etti.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.