Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, resmi ve dini bayramlarda uygulanan ücretsiz toplu ulaşım uygulamasına 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda da devam edecek. Buna göre Büyükşehir’e ait otobüs, tramvay ve deniz ulaşımı araçları 30 Ağustos Cumartesi günü ücretsiz hizmet verecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçları, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine daha kolay katılım sağlayabilmesi ve bayram coşkusunu birlikte yaşayabilmesi amacıyla gün boyu ücretsiz hizmet verecek.

Etkinlik alanlarına rahatlıkla ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar için otobüs ve tramvayın yanı sıra deniz ulaşımı da ücretsiz olarak kullanılabilecek.

BAZI HATLAR UYGULAMA KAPSAMINDA DEĞİL

Ücretsiz ulaşım uygulaması sadece Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen ulaşım araçlarında geçerli olacak. İzmit-Kartal güzergâhında hizmet veren Hat 200, Sabiha Gökçen Hattı olan 250, Hat 700 ve mavi bayraklı sahillere giden 800CK mevcut ücretli tarifeyle çalışmaya devam edecek.