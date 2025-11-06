CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında altı gazetecinin ifadeye çağrılmasına tepki göstererek, 'Bu uygulama demokratik hukuk devletiyle bağdaşmaz.' dedi.

ANKARA (İGFA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gazeteciler Soner Yalçın, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak, Ruşen Çakır ve Aslı Aydıntaşbaş'ın ifadeye çağrılmasına sert tepki gösterdi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Günaydın, gazetecilerin 'yalan bilgiyi alenen yayma' ve 'suç örgütüne yardım etme' suçlamalarıyla ifadeye çağrıldığını belirterek, 'Bir davet usulü vardır, bir de gözaltı. Sabahın köründe ev basıp polis eşliğinde ifadeye götürmek davet değil, gözaltıdır. Böyle melez yöntemlerle hukuku eğip bükmeyin.' ifadelerini kullandı.

Savcılığın açıklamasında geçen 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma' ifadesine de tepki gösteren Günaydın, 'Kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan kimseye suç örgütü lideri diyemezsiniz' dedi.

Günaydın ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in daha önce Eti Maden Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğinden ücret aldığını öne sürerek, 'Anayasa'nın 140. maddesi açık. Hakim ve savcılar gelir getirici başka bir görev alamaz. HSK derhal inceleme ve soruşturma başlatmalıdır.' çağrısında bulundu.

Anayasa Mahkemesi'nin Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkında verdiği 'hakkaniyete uygun yargılanma hakkı ihlali' kararına rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararı uygulamadığını belirten Günaydın, 'Bu durum yargı bağımsızlığının geldiği noktayı gösteriyor.' değerlendirmesinde bulundu.