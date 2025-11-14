TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, gençlik yatırımları ve Bursa'daki spor altyapısındaki dönüşümü değerlendirdi.

BURSA (İGFA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda sunum yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da katkıda bulundu.

Toplantının başında askerî nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker için başsağlığı dileğinde bulunan Kılıç, gençlik yatırımlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Bakanlığın bütçesini 'bir vizyon, bir gençlik hikâyesi' olarak nitelendiren Kılıç, 'Her kalemde bir öğrencinin umudu, bir milletin geleceği var' dedi.

Gençlik merkezlerinin son 20 yılda büyük bir gelişim gösterdiğini vurgulayan Kılıç, 2002'de 9 olan merkez sayısının bugün 559'a ulaştığını, yaklaşık 4,7 milyon gencin bu merkezlerden faydalandığını söyledi. Bu merkezlerin teknoloji, kültür ve gönüllülük faaliyetleriyle gençlerin gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Kılıç, gençlik kamplarının da önemli bir eğitim alanı olduğunu, 2005'te 5 olan kamp sayısının bugün 43'e ulaştığını ve her yıl 300 binden fazla gencin bu kamplarda dayanışma, üretkenlik ve liderlik deneyimi kazandığını kaydetti.

Gençlerin aktif katılımını teşvik ettiklerini ifade eden Kılıç, 'Artık apolitik değil, her konuya dair fikri olan, partizan olmayan, düşünen ve sorgulayan bir gençlik var. Gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. Onlar geleceğin Türkiye'sini inşa edecekler' dedi. Muhalefetin genç işsizlik eleştirilerine de yanıt veren Kılıç, genç istihdamı için kapsamlı politikaların hayata geçirildiğini belirterek teknoparklar, mesleki eğitim merkezleri ve girişimcilik destekleriyle on binlerce gencin kendi işini kurduğunu söyledi.

Seçim bölgesi Bursa'daki yatırımlara da değinen Kılıç, kentin spor altyapısındaki dönüşümü şöyle özetledi: 'Her ilçemizde modern spor salonları, atletizm pistleri, yüzme havuzları, gençlik merkezleri ve açık spor alanları hayata geçirildi. Bu tesisler sadece profesyonel sporcular için değil, tüm halkımız için erişilebilir durumdadır.'

Bursaspor'a verilen destekten dolayı Bakan Osman Aşkın Bak'a teşekkür eden Kılıç, sözlerini 'Bursa'nın da Türkiye'nin de geleceği gençlerde, gençlerin gücü de tüm toplumumuzdadır' ifadeleriyle tamamladı ve 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi.