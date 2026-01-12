Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen '2025 Aile Yılı' kapsamında aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdü. Bu kapsamda 'Ailem Kocaeli' projesiyle 2025 yılında 9 bin 296 kişiye ulaşılarak; aile içi iletişim, çocuk gelişimi, ebeveynlik becerileri ve evlilik ilişkileri konularında eğitimler verildi.

KOCAELİ (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ülke genelinde ivme kazandı. Bu ivmeye en büyük desteği veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 'Ailem Kocaeli' projesiyle aile odaklı sosyal politikaları sahaya yansıtarak yıl boyunca kapsamlı faaliyetler gerçekleştirdi.

TOPLUMUN TEMEL TAŞINA DESTEK

Yapılan faaliyetlerde, toplumun temel yapı taşı olan ailenin güçlendirilmesi ile sağlıklı aile ilişkilerinin yaygınlaştırılması hedeflendi. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yıl boyunca yürütülen programlar yoğun ilgi gördü. 'Ailem Kocaeli' projesi kapsamında düzenlenen 'Ailem Kocaeli Buluşmaları' ile aile içi iletişim ve dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülürken, 'Mutlu Şehir Okulları Projesi' kapsamında ise 'Mutlu Ebeveynler Okulu', 'Mutlu Çocuklar Okulu', 'Mutlu Evlilikler Okulu' ve 'Aile Atölyeleri' başlıkları altında eğitim programları düzenlendi.

2025 YILINDA 9 BİN 296 KİŞİYE DESTEK

2025 yılında 9 bin 296 kişiye ulaşılarak; aile içi iletişim, çocuk gelişimi, ebeveynlik becerileri ve evlilik ilişkileri konularında alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitimler verildi. Gerçekleştirilen faaliyetlerle ailelerin psikososyal dayanıklılıklarının artırılması, sorunlarla baş etme becerilerinin güçlendirilmesi ve toplumsal refahın desteklenmesine katkı sağlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Aile Yılı' kapsamında yürüttüğü bu çalışmalarla güçlü aile yapısının güçlü toplumun temeli olduğu anlayışını yerel düzeyde pekiştirmeyi hedefliyor.