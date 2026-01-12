Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şiddetli fırtınadan dolayı evlerinin çatısında hasar meydana gelen şehit ailesine yardım eli uzattı. Ekipler, Darıca'daki ikamette çatıdan dökülen kiremit ve moloz yığınları kontrollü şekilde kaldırdı.

KOCAELİ (İGFA) - Geçtiğimiz hafta Kocaeli genelinde etkisini gösteren şiddetli fırtına birçok yapıda hasara neden oldu. Olumsuz hava koşullarından etkilenen adreslerden biri de Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi oldu. Şehit Hasan Hüseyin Günay'ın ailesinin ikamet ettiği evin hasar gören çatısından dökülen kiremit ve moloz yığınları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

KİREMİT VE MOLOZ YIĞINLARI KALDIRILDI

Şehit ailesinin fırtına nedeniyle risk oluşturan kırık kiremit ve molozların temizlenmesi talebi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi'ne bağlı Tesisler Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek keşif yaptı. Yerinden oynayan kiremitler ve molozlar, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasıyla hızlı ve kontrollü şekilde kaldırdı.

Gerçekleştirilen çalışma sayesinde olası kazaların önüne geçilirken, şehit ailesinin mağduriyeti de giderildi. Büyükşehir Belediyesi afet ve olumsuz hava koşullarında vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Özellikle şehit ve gazi ailelerine yönelik hassasiyet her zaman öncelikli sırada yer alıyor.