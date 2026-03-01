Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İran'da yaşanan gelişmeler nedeniyle bölgedeki hava sahalarında çeşitli düzeylerde kısıtlamalar uygulandığını açıkladı. 28 Şubat 2026'da 15 uçuş divert ederken, 9'u İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İran'da yaşanan gelişmeler çerçevesinde bölgedeki hava sahası ve trafik akışına ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamaya göre; İran, Irak, İsrail, Suriye, Bahreyn, Kuveyt ve Katar hava sahalarında çeşitli düzeylerde kapalılık ve kısıtlamalar uygulanıyor. Afganistan hava sahasında ise hava trafik hizmeti verilmezken, Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasında (Emirates FIR) hava yolu düzenlemeleri yürürlükte bulunuyor.

İsrail'de Ben Gurion Havalimanı kısıtlı operasyonla hizmet verirken; Hayfa, Ramon, Rosh Pina ve Herzliya havalimanlarının kapalı olduğu bildirildi. Suriye'de ise Şam ve Halep Uluslararası Havalimanlarının operasyonel durumunun yayımlanan NOTAM'lara göre değişkenlik gösterdiği belirtildi.

Bakanlık, hava trafik akışının ağırlıklı olarak Suudi Arabistan-Mısır-Türkiye-GKRY hattı üzerinden, kısmen de Azerbaycan'ın kuzey hattı üzerinden Türkiye ve Avrupa yönüne planlandığını açıkladı. Bu nedenle Türkiye hava sahasında yoğunluk artışı yaşandığı ancak hava trafik hizmetlerinin emniyetli ve kesintisiz şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.

28 Şubat 2026 tarihinde bölgesel kapalılıklar nedeniyle toplam 15 uçuşun divert ettiği, bunların 9'unun İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği kaydedildi.

Bu arada Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları'na ait iki uçağın Tahran Havalimanı'nda bulunduğu, Türk taşıyıcılarının seferlerinde mevcut kısıtlamalar doğrultusunda rota değişiklikleri uygulandığı bildirilirken, Bakanlık, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve hava sahası ile havalimanı durumlarında oluşabilecek değişikliklere karşı ilgili birimlerin koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.