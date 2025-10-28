Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, depreme dayanıklı ve modern donanımlarla inşa edilecek yeni Ağrı Adalet Binası'nın ihalesinin 30 Ekim Perşembe günü yapılacağını duyurdu. Proje, 29 bin metrekarelik alanı ve 27 duruşma salonuyla bölgenin adalet hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatacak.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Bakan Tunç, bu kapsamda Ağrı'da yapılacak yeni adalet binasının ihalesinin 30 Ekim Perşembe günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Yeni adalet binasının 29 bin 302 metrekare kullanım alanına sahip olacağını belirten Tunç, yapının bodrum, zemin ve 3 kattan oluşacağını kaydetti. Projede ayrıca 72 hâkim ve Cumhuriyet savcısı odası, 27 duruşma salonu, 150 kişilik toplantı ve konferans salonu ile 220 araçlık otopark bulunacak.

Depreme dayanıklı olarak tasarlanan ve teknolojik altyapısıyla dikkat çeken Ağrı Adalet Binası'nın, bölgedeki yargı hizmetlerinin daha hızlı, verimli ve güvenli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Bakan Tunç, 'En kısa sürede yapımına başlayacağımız binamızın adalet teşkilatımıza, şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.