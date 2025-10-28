Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Burçalık Köyü'nde Hasan Y.'ye ait kullanılmayan bir eve akşam saatlerinde yıldırım düştü.

Yıldırımın isabet ettiği evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen Pazaryeri Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, yangına anında müdahale etti. Yangın, ekiplerin özverili çalışmasıyla çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayın ardından Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin de Burçalık Köyü'ne gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin yıldırım düşmesi olduğunu belirterek vatandaşlara olumsuz hava koşullarında dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.