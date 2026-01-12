Sakarya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele mesaisine şehrin dört bir yanında devam ediyor. Merkez ilçelerde ulaşımda aksaklıklar yaşanmazken şehrin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde ise kar etkisini yoğun şekilde gösteriyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele mesaisine devam ediyor. Saat 17.00 itibariyle ulaşıma kapanan 7 yoldan 6'sı ulaşıma açıldı. Kısmı olarak kapalı olan 1 grup yolunda ise küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

48 ARAÇ, 100 KİŞİLİK EKİP

48 araç ve tam teşekküllü 100 kişilik ekiple sahada mücadele eden Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, 17.00 saati itibariyle kapalı 7 yoldan 6'sını ulaşıma açtı. Alınan bilgiye göre yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kısmi olarak kapanan 1 grup yolunda küreme çalışmaları devam ediyor.