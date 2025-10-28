Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ve asayiş suçlarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda önemli sonuçlar elde etti.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 17-23 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 38 olayda 52 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda 197,28 gram çeşitli uyuşturucu madde, 36 sentetik hap, 7 adet ateşli silah (tabanca-tüfek), 143 adet fişek ve 2 adet kesici-delici alet ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Bu arada Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 20-26 Ekim 2025 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanması ve kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, 7'si hırsızlık suçlarından olmak üzere 61 aranan şahıs yakalandı. Yakalananlardan 11 kişi tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.