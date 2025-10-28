Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz temmuz ayında ihalesi yapılan ancak altyapı projelerinin revize olmasından dolayı iptal edilen Alikahya'daki alt geçit projesinde yeni ihale sürecini tamamladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, stadyum ve diğer projelerle son dönemde araç trafik yükü artan İzmit Alikahya'da ulaşımı daha da rahatlatmak adına önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda temmuz ayında ihalesi yapılan ancak altyapı projelerinin revize olmasından dolayı iptal edilen alt geçit projesinin ihalesini gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında TEM otoyolu alt geçidi ve 2.9 km'lik yeni yol ağı hayata geçirilecek.

EN DÜŞÜK TEKLİF 429 MİLYON 863 BİN 361 TL

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda yapılan ihaleye 3 firma teklif verdi. En düşük teklifi 429 milyon 863 bin 361 TL ile Karacayol İnşaat sunarken, en yüksek teklif 461 milyon 228 bin 269 TL ile Makimsan Asfalt İnşaat tarafından verildi. İhaledeki bir diğer teklif ise 448 milyon 486 bin TL ile Cetaş Madencilik İnşaat firmasından geldi.

YENİ BİR ALT GEÇİT İNŞA EDİLECEK

Kocaeli'nin birçok noktasında yol genişletme ve kavşak düzenleme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlamaya yönelik kritik dokunuşlarına devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin son dönemde trafik yükü artan Alikahya bölgesindeki ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla başlattığı projelerde önemli bir adım daha atıldı. Yapılacak olan çalışma ile mevcutta tramvayın geçtiği altgeçidin doğu tarafına yeni bir alt geçit inşa edilecek.

KESİNTİSİZ ULAŞIM SAĞLANACAK

Proje kapsamında TEM Otoyolu kenarında projelendirilen Albay Karaosmanoğlu Caddesi, Vatan Caddesi kesişiminde sonlandırılacak. Araç trafiğine kapanan Fatma Seher Hanım Caddesi'ne alternatif oluşturacak bu güzergâh sayesinde ulaşım kesintisiz devam edecek.

SIFIRDAN ALT GEÇİT KÖPRÜSÜ YAPILACAK

Projenin önemli ayaklarından biri olan TEM Otoyolu altındaki mevcut alt geçidin tramvay hattı tarafından kullanılması planlanırken, Sultan Murat Caddesi ve Okyanus Caddesi'nden gelen araç trafiğinin TEM'in kuzeyine bağlanabilmesi için de 'Otoyol Alt Geçit Köprüsü' projelendirildi. 22 metre genişliğe ve 29 metre uzunluğa sahip olacak tek açıklıklı köprü, ulaşımın yeniden yapılandırılmasında kilit rol oynayacak.

YAKLAŞIK 2.9 KİLOMETRELİK YOL

Proje kapsamında ayrıca hidrolik amaçlı 2 adet 2.00x1.50, 1 adet 2.00x2.00 ve 1 adet 6.00x2.00 ölçülerinde kutu menfez yapılacak. Yaklaşık 2.9 kilometrelik yol, altyapı, üstyapı, aydınlatma ve altyapı deplase çalışmaları da işin kapsamı içerisinde yer alıyor.

PROJE KAPSAMINDA NELER YAPILACAK?

Proje kapsamında altyapı ve üstyapı çalışmalarında büyük bir mühendislik uygulaması hayata geçirilecek. Bu doğrultuda 67 bin 577 metreküp kazı ve 76 bin 710 metreküp dolgu yapılacak. 4 bin 380 metre Ø120 çapında kazık çakılacak. Ayrıca 1.365 ton donatı çeliği ve 6 bin 608 metreküp beton kullanılacak. Yağmursuyu hattı 2 bin 734 metre uzunluğunda olacak. Bunun yanında 280 metre 700'lük çelik boru ile basma hattı döşenecek. Projede 7 bin 300 metre otokorkuluk yer alacak. Yol yapımında ise 24 bin 420 ton plent-miks alttemel, 17 bin 730 ton plent-miks temel, 10 bin 250 ton bitümlü temel, 7 bin 850 ton binder ve 4 bin 347 ton aşınma tabakası kullanılacak. Aydınlatma ihtiyacı ise 78 adet dekoratif aydınlatma direğiyle karşılanacak.